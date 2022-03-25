Італійський суд ухвалив рішення звільнити українського режисера Євгена Лавренчука, якого затримали у Неаполі за запитом Росії у грудні 2021 року. Про це повідомила у соціальних мережах омбудсмен Людмила Денісова.

— Суд Неаполя виніс остаточне рішення про звільнення Євгена, визнавши звинувачення проти нього зі сторони РФ сфабрикованими, а мотиви переслідування — політичними, — заявила вона.

Вона додала, що Лавренчука зняли з обліку Інтерполу.

Ці дані були видалені через їхню невідповідність положенням статті 3 Статуту Інтерполу, згідно з якою суворо заборонено здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру.

Своєю чергою суд Неаполя поставив крапку в цьому процесі та звільнив Євгена Лавренчука.

Сам Лавренчук теж прокоментував своє звільнення з-під арешту, зазначивши, що очільниця Мін’юсту Італії Марта Картабіа, яка особисто клопотала про звільнення, визнала його опонентом Путіна.

— Я вільний, остаточно. Отримав рішення суду Неаполя, в якому визнано всі звинувачення проти мене зі сторони Росії сфабрикованими, а мотив переслідування – політичним, – написав режисер.

Інформація про арешт Лавренчука в Італії на запит РФ надійшла на початку січня. Його затримали у Неаполі 17 грудня, коли українець намагався вилетіти з Італії до Львова.

У Росії оголосили, що Лавренчук нібито вчинив фінансове порушення на території РФ. Наприкінці січня 2022 року Лавренчука перевели під домашній арешт.

Джерело: Людмила Денісова