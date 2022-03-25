Путін не переможе Україну, він вже програв – прем’єр Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Україна має всі шанси перемогти у війні, яку розпочала Російська Федерація.

На його думку, для цього варто докласти зусилля, тому що це не буде легко. Проте президент Росії Володимир Путін вже зазнав невдачі та фактично програв.

– Я не думаю, що це буде легко. У певному сенсі Путін вже зазнав невдачі й програв. Він поняття не мав, що всі українці піднімуться на опір, який вони показують зараз. Він абсолютно неправильно зрозумів, що таке Україна. Він зміцнив її. Він не може підкорити Україну. Він не може перемогти у цьому сенсі, – переконаний британський прем’єр.

Водночас Борис Джонсон не впевнений, що Путін може зупинитися та завершити війну в Україні.

– Я думаю, що він вирішив подвоїти ставку і спробувати “грознифікувати” українські міста-мільйонники, як він завжди намагався робити. Це трагічна помилка, – вважає Джонсон.

Порівняння з Грозним

Грозний – це столиця Чечні. Місто повністю зруйнували після другої російсько-чеченської війни, ворожі війська розбомбили його.

Потім Грозний вдалося відбудувати, місто стало ще кращим. Тепер там розташовані готелі високого класу та хмарочоси.

Коли Україна виграє розпочату Росією війну, то вона теж відбудує Харків та інші розбомблені міста. Країна-агресор Російська Федерація платитиме за всі завдані збитки.