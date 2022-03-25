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Вірменія заявила про перетин військами Азербайджану лінії розмежування у Нагірному Карабаху

Юля Захарченко редакторка стрічки
Нагірний Карабах

В іноземних ЗМІ з’явилися повідомлення про нібито відновлення воєнних дій у Нагірному Карабасі. Міністерство оборони Азербайджану спростувало заяви Вірменії, заявивши, що сутичок та інцидентів не відбувалося.

– Повідомлення вірменських джерел про загострення ситуації на території Азербайджану, де тимчасово дислокується російський миротворчий контингент, не відображають дійсності. На пунктах ведеться уточнення позицій та місць дислокації, жодних зіткнень чи інцидентів не відбувалося, – наголосили у Міноборони Азербайджану.

У ЗМІ повідомляли, що нібито Азербайджан почав бойові дії у Нагірному Карабасі, оскільки російських військових-“миротворців” (які зайшли на цю територію у 2020 році) відправили на війну в Україні.

– Вірменські джерела навмисно спотворюють та нагнітають обстановку. Ціль полягає в тому, щоб створити атмосферу паніки та ввести громадськість в оману. Жодних причин для занепокоєння та хвилювання немає, – заявили в азербайджанському Міноборони.

Підрозділи азербайджанської армії зараз повністю контролюють оперативну обстановку в Нагірному Карабасі, наголосили у місцевому Міністерстві оборони.

Джерело: Радіо Азатутюн, Міноборони Азербайджану

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Фото: Dreamstime

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