Чим довше триває розпочата Росією війна проти України, тим більша ймовірність, що ворожа ракета може приземлитися на території НАТО. Збройні сили України активно захищають державу, успішно обороняючи Київ.

Про це йдеться у статті Спенсера Бокат-Лінделла для американського онлайн-видання The New York Times. Він припустив, що воєнні дії РФ можуть завершитися за допомогою дипломатів, проте існує також ймовірність ескалації ситуації із залученням НАТО.

На думку автора, існує чотири найбільш ймовірні версії розвитку подій, три з яких передбачають дипломатичне втручання. Він припустив, чим може завершитися війна в Україні.

Варіант 1 – успішні переговори

Україна та Росія ведуть переговори щодо припинення воєнних злочинів РФ на території нашої держави. Обидві сторони мають принципові умови, які не підлягають обговоренню.

На думку оглядача, укладання мирної угоди наразі не дуже ймовірне. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не бачить ознак зусиль Кремля щодо припинення війни в Україні. Деякі експерти обережно схиляються до успіху потенціалу дипломатії.

Проте низька ефективність російських військ спонукала РФ пом’якшити свої вимоги: офіційні особи в Москві тепер менше говорять про зміну влади в Києві та “демілітаризацію”, а значно більше – про український нейтралітет.

Варіант 2 – тривала війна

Існує ймовірність, що провали російсько-окупаційних військ можуть підштовхнути президента РФ Володимира Путіна до дипломатії. Автор статті вважає, що це буде російським планом Б – за допомогою посилення бомбардувань житлових районів вийти на переговори з сильнішими позиціями.

Найімовірніше очільник Кремля не зможе взяти Україну під контроль, тому він спробує нав’язати свої умови, змусивши мільйони українців (жінок і дітей) шукати безпечний притулок у Польщі чи інших країнах.

Агресивними діями він зможе створити важкий соціальний та економічний тягар, а ці держави можуть чинити тиск на Володимира Зеленського, щоб він погодився на будь-які умови для завершення війни, припустив автор.

Варіант 3 – втручання Китаю

Америка заявила, що Росія звернулася до Китаю з проханням надати військову та економічну підтримку.

Президент США Джо Байден попередив Сі Цзіньпіна, що стверджувальна відповідь матиме наслідки, хоча не уточнив, якими саме вони можуть бути. Існують межі того, як Китай може допомогти Росії в економічній сфері.

Надаючи Москві військову підтримку, Пекін ризикує відштовхнути від себе інші світові держави. Деякі фахівці вважають, що Китай може втрутитися, щоб покласти край нападу Росії на Україну.

Варіант 4 – Путін розпочне війну в інших країнах

Фахівці припускають, що напади на країни можуть відбуватися знову і знову. Молдова, Україна, Грузія, країни Балтії, Польща перші потраплятимуть під удар.

Оптимістична версія такого розвитку подій полягає у тому, що незабаром після вторгнень Путін помре.

Проте залишається ймовірність прямої конфронтації з НАТО – навмисно чи випадково. Напад РФ на територію НАТО вважатиметься початком можливої Третьої світової війни, яка не виключатиме обміну ядерними ударами. Наслідки будуть катастрофічними – можуть загинути мільйони людей.

Ця версія вважається малоймовірною, однак деякі оглядачі попереджають, що ризик спровокованого ядерного конфлікту за принципом “око за око” може зрости у разі застосування Росією зброї масового ураження.