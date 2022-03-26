Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 30 день війни
Вбили Вбили
135 дітей
Поранили Поранили
>184 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Для послаблення залежності від Росії: країни ЄС домовилися про спільну закупівлю газу

Юля Захарченко редакторка стрічки
Газ

Країни-члени Європейського Союзу домовилися про спільну закупівлю газу та обмеження витрат на енергоносії, щоб послабити залежність від країни-агресора Росії.

Європейські лідери оголосили про угоду, яка передбачає спільне зберігання блакитного палива, щоб всі країни ЄС були готовими до наступної зими.

європейський союз

Країни Європейського Союзу погодилися спільно купувати та зберігати газ, водень та зріджений природний газ, щоб зменшити енергетичну залежність від Росії, одночасно захистивши європейців від щораз більших витрат на енергоносії.

Однак вони не встановили обмеження на ціни на енергоносії. Члени ЄС можуть об’єднатися та спільно вести переговори про закупівлю газу, підвищуючи свою переговорну силу з надією вплинути на ціни на енергоносії.

До колективних закупівель газу можуть приєднатися Україна, Грузія та Молдова, а також країни західних Балкан.

Лідери також підтримали пропозицію Європейської комісії заповнити 80% своїх підземних сховищ до листопада і 90% до 2023 року, що вимагає масових закупівель у найближчі місяці. За словами представників комісії, це був би великий стрибок у порівнянні з нинішніми рівнями зберігання (зараз близько 25%).

Читайте
Завдяки експорту російських нафти та газу війна Путіна окупається - NYT

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: NYT

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка