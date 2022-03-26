Для послаблення залежності від Росії: країни ЄС домовилися про спільну закупівлю газу

Країни-члени Європейського Союзу домовилися про спільну закупівлю газу та обмеження витрат на енергоносії, щоб послабити залежність від країни-агресора Росії.

Європейські лідери оголосили про угоду, яка передбачає спільне зберігання блакитного палива, щоб всі країни ЄС були готовими до наступної зими.

Країни Європейського Союзу погодилися спільно купувати та зберігати газ, водень та зріджений природний газ, щоб зменшити енергетичну залежність від Росії, одночасно захистивши європейців від щораз більших витрат на енергоносії.

Однак вони не встановили обмеження на ціни на енергоносії. Члени ЄС можуть об’єднатися та спільно вести переговори про закупівлю газу, підвищуючи свою переговорну силу з надією вплинути на ціни на енергоносії.

До колективних закупівель газу можуть приєднатися Україна, Грузія та Молдова, а також країни західних Балкан.

Лідери також підтримали пропозицію Європейської комісії заповнити 80% своїх підземних сховищ до листопада і 90% до 2023 року, що вимагає масових закупівель у найближчі місяці. За словами представників комісії, це був би великий стрибок у порівнянні з нинішніми рівнями зберігання (зараз близько 25%).