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Колишня пілотеса ВПС Італії вступила до лав Інтернаціонального легіону в Україні

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Колишня пілотеса ВПС Італії вступила до лав Інтернаціонального легіону в Україні

Джулія Шифф – колишня льотчиця ВПС Італії, яка з самого початку бойових дій перебуває у Києві, вступила в Інтернаціональний легіон територіальної оборони.

Про це повідомляє L`unione Sarda.

Дівчина пішла добровольцем до складу спецназу Інтернаціонального легіону територіальної оборони і вона єдина жінка в групі.

Молода італійська льотчиця в останні місяці потрапила у заголовки до багатьох газет на батьківщині. Причиною уваги медіа до жінки стало те, що її було звільнено з лав ВПС Італії після того, як вона повідомляла про неодноразові випадки цькування у військовій Академії Поццуолі.

За словами Джулії, випадок дідівщини стався з нагоди її першого польоту.

Попри все, 23-річна пілотка вирішила приєднатися до Інтернаціонального легіону в Україні, аби допомогти у боротьбі з російськими окупантами.

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