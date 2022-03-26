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Майстерність української ППО змушує РФ використовувати більше безпілотників – розвідка

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Майстерність української ППО змушує РФ використовувати більше безпілотників – розвідка

Надійна українська ППО майже обмежила пілотовані польоти Росії, тому країна-агресор вимушена використовувати більше безпілотників.

Про це повідомила британська розвідка, опублікована у Твіттері Міноборони Великої Британії.

– Надійна українська ППО майже повністю обмежила пілотовані польоти за межі їхньої лінії фронту, тому РФ, швидше за все, була змушена замість цього використовувати більше БпЛА. Ймовірно, це призводить до збільшення попиту на ці активи і їх виснаження, – повідомляє розвідка.

Також було повідомлено, що Велика Британія наклала санкції на 65 фізичних та юридичних осіб РФ, які причетні до війни з Україною.

Обмежувальні заходи застосовані до російської оборонної компанії Кронштадт, основного виробника російського безпілотника Оріон та інших безпілотних літальних апаратів.

– Ці санкції завдадуть шкоди російському оборонно-промисловому комплексу та обмежать його можливості заповнити втрати БпЛА , – йдеться у повідомленні.

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Фото: Depositphotos

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