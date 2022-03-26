Схожа на російську: Туреччина знешкодила міну, виявлену у протоці Босфор

У протоці Босфор у Чорному морі турецькі сапери знешодиди морську міну. Напередодні з’явилася інформація, що окремі ділянки Чорного моря замінували ЗС РФ.

За даними міністерство національної оборони Туреччини, інформацію про морську міну їм повідомив екіпаж цивільного судна, що проходило Босфором.

У зв’язку з цим було оголошено про тимчасове закриття протоки Босфор, і до роботи приступила команда водолазів.

26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 26, 2022

Саме вони знешкодили виявлену морську міну: з’ясувалося, що це була плавуча міна старого зразка. Туреччина звернулася до української та російської сторони із запитом про консультації.

Джерело: Anadolu