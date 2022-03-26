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Схожа на російську: Туреччина знешкодила міну, виявлену у протоці Босфор

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Схожа на російську: Туреччина знешкодила міну, виявлену у протоці Босфор

У протоці Босфор у Чорному морі турецькі сапери знешодиди морську міну. Напередодні з’явилася інформація, що окремі ділянки Чорного моря замінували ЗС РФ.

За даними міністерство національної оборони Туреччини, інформацію про морську міну їм повідомив екіпаж цивільного судна, що проходило Босфором.

У зв’язку з цим було оголошено про тимчасове закриття протоки Босфор, і до роботи приступила команда водолазів.

Саме вони знешкодили виявлену морську міну: з’ясувалося, що це була плавуча міна старого зразка. Туреччина звернулася до української та російської сторони із запитом про консультації.

Джерело: Anadolu

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Фото: Depositphotos

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