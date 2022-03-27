Адміністрація президента США є “жалюгідною”, якщо їй доводиться відмовлятися від слів про зміну режиму правління в Росії.

Про це у своєму Twitter написав відомий критик президента РФ та шаховий гросмейстер Гаррі Каспаров.

Оцінка від опозиціонера Каспарова прозвучала після того, як Білий дім відмовився від слів президента США Джо Байдена, який заявив, що “Путін не може залишатися при владі”, що, судячи з усього, в адміністрації американського лідера розцінили як заклик до зміни режиму в Росії.

– Коли режим репресивний, вбивчий, диктаторський і очолюється людиною, яка вчинила військові злочини в багатьох країнах, включаючи свою власну, на що ще сподіватися і чого прагнути, як не до зміни режиму?… Коли президент має рацію, Білий дім повинен підтримувати його , а не намагатися вибачитись перед диктатором-вбивцею за те, що він говорить правду. Це жалюгідно, – написав Гаррі Каспаров.

Він додав, що жоден диктатор не є легітимним. Шаховий гросмейстер закликав адміністрацію президента США не відступати і не грати в дипломатичні ігри з “масовим убивцею” Володимиром Путіним.

– Якщо говорити правду – це неполіткоректно чи промах, то так тому й бути. Як я вже писав сьогодні, війна Путіна в Україні та проти світового порядку не закінчиться, поки він перебуває при владі. Або військовий злочинець буде ізольований, або ні. Більше ніяких напівзаходів, – написав Гаррі Каспаров.

Він додав, що навіть після початку війни в Україні, до Володимира Путіна, як і раніше, ставляться як до “великого боса”, попри те, що він привів свою країну до “демографічного, економічного та політичного краху”.

Нагадаємо, 26 березня президент Байден перебував із візитом у Польщі, під час якого, зокрема, провів зустріч із українцями, де назвав президента РФ м’ясником.

Джерело: Garry Kasparov

Фото: Garry Kasparov