Президент Росії Володимир Путін, за наказом якого російські війська здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, є військовим злочинцем і повинен сісти на лаву підсудних Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова.

– Росія – терористична держава, яку очолює воєнний злочинець, і ми люто боремося, щоб захистити нашу землю і захистити нашу демократію. Кожен повинен бути притягнутий до відповідальності. Так що, я думаю, буде важко управляти державою з Гааги, – зазначила вона.

Український дипломат наголосила, що російські загарбники в Україні вбивають мирних жителів, у тому числі дітей, а також повсюдно руйнують житлові будинки і цивільну інфраструктуру, в тому числі лікарні. Вона назвала те, що відбувається “актом військового злочину”, який вже почали розслідувати.

Маркарова додала, що відповідальність за військові злочини проти українців Путін несе разом з кожним росіянином.