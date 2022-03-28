Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 32 день війни
Вбили Вбили
139 дітей
Поранили Поранили
>205 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Маркарова: Росія – терористична держава, яку очолює воєнний злочинець

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
оксана маркарова

Президент Росії Володимир Путін, за наказом якого російські війська здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, є військовим злочинцем і повинен сісти на лаву підсудних Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова.

– Росія – терористична держава, яку очолює воєнний злочинець, і ми люто боремося, щоб захистити нашу землю і захистити нашу демократію. Кожен повинен бути притягнутий до відповідальності. Так що, я думаю, буде важко управляти державою з Гааги, – зазначила вона.

Український дипломат наголосила, що російські загарбники в Україні вбивають мирних жителів, у тому числі дітей, а також повсюдно руйнують житлові будинки і цивільну інфраструктуру, в тому числі лікарні. Вона назвала те, що відбувається “актом військового злочину”, який вже почали розслідувати.

Маркарова додала, що відповідальність за військові злочини проти українців Путін несе разом з кожним росіянином.

Читайте
Всіх, хто на росТБ все ще несе маячню, наздожене Гаага разом із Путіним

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: CNN

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка