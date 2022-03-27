Великобританія може скасувати санкції, введені проти російських фізичних та юридичних осіб, якщо Росія виведе війська з України та візьме на себе зобов’язання не вчиняти подальшої агресії

Про це заявила міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс, слова якої наводить газета Telegraph.

На даний момент британський уряд запровадив санкції проти банків із загальним обсягом активів у £500 млрд ($658,65 млрд), а також проти олігархів та членів їхніх сімей із чистим статком понад £150 млрд.

Санкції можуть бути зняті у разі повного припинення вогню та виведення військ, сказала Ліз Трасс.

– Ми знаємо, що Росія підписала безліч угод, які вона просто не виконує. Тому потрібні тверді важелі. Звісно, ​​санкції – це жорсткий важіль, – сказала вона.

Вона додала, що Великобританія може ввести нові санкції проти РФ, якщо російська агресія буде продовжуватися.

– Ці санкції мають бути зняті лише за умови повного припинення вогню та виведення військ, а також зобов’язань про те, що агресії більше не буде, – сказала глава британського МЗС.

Раніше адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про підготовку санкцій проти російських компаній, які займаються постачанням товарів та наданням послуг для військових та розвідувальних служб.