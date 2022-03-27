Наразі немає доказів того, що Кремль обмежить свій погляд на Донбас. Таку думку висловила посол США у НАТО Джуліанна Сміт в коментарі CNN.

Сміт сказала, що наразі немає доказів, що Росія обмежиться Донбасом, але США та союзники будуть їх шукати.

— Але ми маємо докази того, що росіяни не досягли своїх початкових цілей. А це, як ви добре знаєте, було взяти Київ всього за кілька днів. Отже, через це, я думаю, Росія проводить переоцінку, і вони вказали, що збираються змінити свою тактику, але давайте почекаємо. Наступні кілька днів США, тісно співпрацюючи з союзниками та українським урядом шукатимуть докази цього зрушення, – додав Сміт.

Відповідаючи на запитання, чи передасть НАТО на прохання президента України Володимира Зеленського винищувачі, Сміт сказала: “це розмова, що розвивається”, але зрештою ні.

Вона зазначила, що США не передадуть Україні радянські винищувачі МіГ-29. Сміт розповіла, що протягом останніх тижнів було багато переговорів із Володимиром Зеленським, який звертався по допомогу. Проте конкретна пропозиція Польщі щодо передачі літаків МіГ-29 — це “суверенне рішення”.