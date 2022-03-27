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У Вашингтона немає стратегії зі зміни режиму в РФ – Блінкен

Юлія Соколова редакторка стрічки
Ентоні Блінкен

У Сполучених Штатів Америки немає стратегії зі зміни режиму в Росії попри суворе засудження повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну.

Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи репліку, яка пролунала під час вчорашньої промови американського лідера Джо Байдена.

– Як ви знаєте, і ми говоримо про це постійно, у нас немає стратегії зі зміни режиму в Росії чи будь-де ще… У цьому випадку, як і в будь-якому іншому, справа за народом країни, про яку йдеться. Тобто за російським народом, – наголосив Блінкен у коментарі журналістам під час візиту до Єрусалима в неділю, 27 березня.

За його словами, президент США мав на увазі те, що Володимир Путін не має права на агресію проти України чи когось іще.

– Я думаю, що президент, Білий дім учора чітко вказали, що президент Путін не може бути уповноважений вести війну чи брати участь в агресії проти України чи когось іншого, – заявив Блінкен.

Варто зазначити, що напередодні президент США Джо Байден виступив із промовою у Варшаві (Польща). Коментуючи дії Кремля та війну в Україні, американський лідер заявив, що Володимир Путін – диктатор, який “не може залишатися при владі”. Багато хто розцінив цю заяву Байдена як заклик до зміни режиму в РФ.

Згодом у Білому домі заперечили, що Байден закликав до повалення режиму Путіна.

– Думка президента полягала в тому, що не можна дозволяти Путіну мати владу над сусідніми країнами чи регіоном загалом. Він не мав на увазі владу Путіна в РФ чи повалення режиму, – запевнив у коментарі журналістам представник Білого дому.

За словами посадовця, фрази про те, що “Путіну не можна залишатися при владі”, не було в тексті промови, яку готував для Байдена Білий дім.

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Джерела: The Washington Post, CNN, The Guardian

Фото: Getty Images

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