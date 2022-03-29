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ООН ініціює гуманітарне перемир’я між Україною та Росією

Юля Захарченко редакторка стрічки
ООН ініціює гуманітарне перемир’я між Україною та Росією

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш ініціював укладання угоди про гуманітарне перемир’я та питання їхньої практичної реалізації між Україною та Росією.

На його думку, розпочата Росією війна в Україні призвела до тисячі жертв серед мирних жителів, вимушеного переселення мільйонів українців (переважно жінок і дітей), руйнування об’єктів критичної інфраструктури, зростання цін на їжу та паливо.

Він вважає, що потрібно покласти цьому кінець. ООН сприятиме підтримці громадян, на чиї життя суттєво вплинула війна : біженців та людей, які вирішили залишитися в Україні. Лише за останній місяць допомогу отримали близько 900 тис. громадян, переважно у східний областях.

– Я наполегливо закликаю сторони конфлікту та міжнародне співтовариство загалом співпрацювати з нами в ім’я миру та солідарності з населенням України та всього світу, – заявив Антоніу Гутерреш.

Генсек ООН переконаний, що перемир’я дозволить надати необхідну гуманітарну допомогу, забезпечити безпеку пересування мирних жителів, врятувати життя людей та захистити особливо вразливі категорії населення.

Він сподівається, що угода дозволить впоратися з наслідками війни, зокрема, загрозою виникнення голоду в багатьох країнах, які через глобальну пандемію витрачають значні кошти на подолання кризи.

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Джерело: ООН

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Фото: Getty Images

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