Гуманітарна операція в Маріуполі провалилася: ЗМІ про розмову Макрона з Путіним

29 березня відбулася чергова телефонна розмова президента Франції Еммануеля Макрона із главою Кремля Володимиром Путіним.

Нова дискусія між Макроном та Путіним не дозволила запустити бажану Францією гуманітарну операцію у Маріуполі. Про це пише BFM TV, проте на всіх офіційних джерелах президента Франції немає жодної інформації щодо нової розмови з Путіним.

Нова телефонна розмова Еммануеля Макрона та Володимира Путіна, яка тривала годину, не призвела до серйозного просування.

Гуманітарна операція у Маріуполі, бажана главою французької держави та згадана кілька днів тому, не отримала згоди Росії.

– Володимир Путін вислухав наші прохання. Він сказав, що подумає про це та повернеться до нас, – заявили в Єлисейському палаці.

Франція, співпрацюючи з Грецією та Туреччиною з цього питання, закликала до припинення вогню, гуманітарного доступу та захисту цивільного населення.

У Кремлі ж ставлять умову, що українські військові залишають Маріуполь, припиняючи опір, а потім уже й зелений коридор, гуманітарна допомога.