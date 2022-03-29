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Україна не погоджуватиметься з пасивною санкційною позицією щодо Росії – Зеленський

Юля Захарченко редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Україна не може та не має наміру погоджуватися з пасивною санкційною позицією щодо Росії. Запровадження західними країнами ембарго на експорт нафти та газу з Росії не повинно прив’язуватися до застосування нею хімічної зброї в Україні.

– Не повинно бути жодних “підвішених” санкційних пакетів – мовляв, якщо російські війська зроблять щось, то тоді буде якась відповідь. Ми вже пройшли цю історію минулого року, коли ми говорили, що потрібні потужні превентивні санкції проти Росії, щоб не було вторгнення. Превентивний пакет не зробили. Повномасштабна війна почалася, – пояснив Зеленський.

Зеленський зазначив, що зараз є багато натяків і попереджень про посилення санкцій, наприклад у вигляді ембарго на постачання російської нафти у Європу у разі, якщо Росія застосує хімічну зброю.

– Лише вдумайтесь, до чого, це все дійшло – чекати на хімічну зброю. Ми – живі люди – повинні чекати. Хіба все, що російські військові роблять до цього і зробили – не заслуговує на нафтове ембарго? Фосфорні бомби не заслуговують? Обстріляне хімічне виробництво чи атомна станція не заслуговують?

Глава держави переконаний, що запровадження ембарго на експорт нафти та газу з РФ не повинно прив’язуватися до застосування країною-агресором хімзброї на території України.

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Фото: Офіс президента

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