У Європейському Союзі услід за країнами Великої сімки (G7) відкинули вимогу РФ платити за поставки російського газу в рублях.

Як заявив сьогодні на брифінгу офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер, ЄС брав участь в обговоренні країнами G7 питання про оплату газу з РФ у рублях. А тому висновки Великої сімки відображають і позицію Брюсселя.

– Наша позиція – така сама, як і в G7, – зазначив Мамер у відповідь на запитання, як Євросоюз реагуватиме на вимогу Кремля приймати оплату за експорт російського газу лише в рублях.

Водночас речник Єврокомісії з питань кліматичних змін та енергетики Тім Макфі на цьому ж брифінгу нагадав, що після наради, яка відбулася напередодні, країни G7 відхилили вимогу Кремля про купівлю газу за рублі. На цій нараді був і представник Єврокомісії.

Макфі наголосив на необхідності дотримуватися вже укладених контрактів, де чітко вказано, що оплата за газ приймається в євро чи доларах.

– Контракти на постачання газу були підписані з оплатою в євро або доларах. І тому партнери в G7 домовилися просити компанії, що базуються в їхніх країнах, не піддаватися на ці вимоги (Кремля, – Ред.). Це позиція, яку ми поділяємо і яку підтримав наш уповноважений з енергетики, – додав Тім Макфі.

Як відомо, нещодавно глава РФ Володимир Путін оголосив, що платежі за поставки російського газу повинні здійснюватися у російських рублях. Йшлося про поставки в країни, які запровадили санкції проти РФ через її військову агресію проти України.

На цю вимогу відреагувала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона наголосила, що Москва більше не зможе шантажувати Європу за допомогою своїх енергоресурсів, і російським компаніям не дозволять вимагати плату за паливо в рублях, оскільки це фактично порушить санкційний режим.

28 березня представники країн Великої сімки обговорили вимогу Кремля та погодили спільну відмову платити за експорт газу з РФ у рублях.