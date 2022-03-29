ЄБРР закриває свої офіси у Москві та Мінську

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив про те, що він перебуває у процесі закриття своїх постійних представництв у Москві та Мінську.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби європейського банку.

– ЄБРР рішуче засудив війну проти України, і рішення про закриття офісів у Москві та Мінську є неминучим результатом дій, вжитих Російською Федерацією за допомогою Білорусі, – йдеться у повідомленні.

У ЄБРР повідомили, що продовжать надавати “непохитну підтримку” Україні та вже погодили початковий пакет допомоги у розмірі €2 млрд для української економіки та інших країн, які постраждали від війни.

Фінансову підтримку Україні з початку війни пообіцяли надати безліч країн та фінансових міжнародних організацій та спілок, таких як, наприклад, МВФ та Євросоюз. Тільки з боку США пообіцяли виділити Україні фінансову допомогу понад $13,6 млрд.

Джерело: EBRD