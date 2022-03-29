Японія запровадить новий пакет санкцій проти Російської Федерації, що обмежує експорт у країну-агресора предмети розкоші.

Про це 29 березня під час пресконференції заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Коїті Хагіуда.

Після засідання Кабінету міністрів Японії Коїті Хагіуда сказав, що уряд прийняв рішення про внесення поправок до постанови про контроль експортної торгівлі, що забороняють експорт до Росії предметів розкоші.

Рішення японського уряду набуде чинності 5 квітня.

Міністр Хагіуда повідомив, що до списку предметів розкоші, які перестануть експортуватися до Росії, увійдуть “дорогі автомобілі, дорогоцінне каміння та ювелірні вироби”.

Нагадаємо, на початку березня Японія запровадила черговий пакет санкцій проти чиновників із Росії та Білорусі, що також відповіддю на вторгнення РФ в Україну, що заморозило активи російського та білоруського керівництва.

Джерело: Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії