Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 33 день війни
Вбили Вбили
143 дітей
Поранили Поранили
>216 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Заборона експорту предметів розкоші: Японія анонсувала нові санкції проти РФ

Ілля Нежигай редактор стрічки
Японія

Японія запровадить новий пакет санкцій проти Російської Федерації, що обмежує експорт у країну-агресора предмети розкоші.

Про це 29 березня під час пресконференції заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Коїті Хагіуда.

Після засідання Кабінету міністрів Японії Коїті Хагіуда сказав, що уряд прийняв рішення про внесення поправок до постанови про контроль експортної торгівлі, що забороняють експорт до Росії предметів розкоші.

Рішення японського уряду набуде чинності 5 квітня.

Міністр Хагіуда повідомив, що до списку предметів розкоші, які перестануть експортуватися до Росії, увійдуть “дорогі автомобілі, дорогоцінне каміння та ювелірні вироби”.

Нагадаємо, на початку березня Японія запровадила черговий пакет санкцій проти чиновників із Росії та Білорусі, що також відповіддю на вторгнення РФ в Україну, що заморозило активи російського та білоруського керівництва.

Джерело: Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка