Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 34 день війни
Вбили Вбили
144 дітей
Поранили Поранили
>220 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 179 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Американська розвідка переоцінила можливості Росії – головнокомандувач ЗС США

Юля Захарченко редакторка стрічки
Американська розвідка переоцінила можливості Росії – головнокомандувач ЗС США

Могла бути похибка під час збору розвідувальних даних США, через які Америка переоцінила можливості Росії та недооцінила оборонну здатність України до масштабного вторгнення військ Володимира Путіна на територію країни.

Так вважає головний американський генерал в Європі Тод Волтерс, який очолює Європейське командування сил США.

До початку масштабного нападу РФ американська розвідка припускала, що начебто Росія може захопити Київ за декілька днів. Проте російські військові вже другий місяць не можуть здійснити свої агресивні наміри, оскільки зіткнулися з сильним спротивом українських захисників. Також загарбники мають проблеми з матеріально-технічним забезпеченням.

– Ми проведемо всебічний огляд у всіх відділах та з’ясуємо, де були наші слабкі місця. І переконаємося, що ми можемо знайти шляхи покращити розвідку, – заявив Волтерс.

Попри те, що розвідка США попереджала про масштабне вторгнення Росії в Україну, американська розвідка не змогла точно оцінити погану підготовку та роботу російських військових.

У перші години війни американські чиновники запропонували президенту України Володимиру Зеленському допомогти втекти з країни, коли російські війська рухалися до Києва. Проте глава держави відмовився, попросивши натомість зброю для захисту України від агресії Росії.

Союзники США та НАТО допомагали з озброєнням українських військових протитанковими ракетами Javelin та зенітними ракетами Stinger, які використали проти російських загарбників.

Читайте
Обстріли мирних жителів та насильство: США визнали дії РФ в Україні воєнним злочином

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка