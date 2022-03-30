Американська розвідка переоцінила можливості Росії – головнокомандувач ЗС США

Могла бути похибка під час збору розвідувальних даних США, через які Америка переоцінила можливості Росії та недооцінила оборонну здатність України до масштабного вторгнення військ Володимира Путіна на територію країни.

Так вважає головний американський генерал в Європі Тод Волтерс, який очолює Європейське командування сил США.

До початку масштабного нападу РФ американська розвідка припускала, що начебто Росія може захопити Київ за декілька днів. Проте російські військові вже другий місяць не можуть здійснити свої агресивні наміри, оскільки зіткнулися з сильним спротивом українських захисників. Також загарбники мають проблеми з матеріально-технічним забезпеченням.

– Ми проведемо всебічний огляд у всіх відділах та з’ясуємо, де були наші слабкі місця. І переконаємося, що ми можемо знайти шляхи покращити розвідку, – заявив Волтерс.

Попри те, що розвідка США попереджала про масштабне вторгнення Росії в Україну, американська розвідка не змогла точно оцінити погану підготовку та роботу російських військових.

У перші години війни американські чиновники запропонували президенту України Володимиру Зеленському допомогти втекти з країни, коли російські війська рухалися до Києва. Проте глава держави відмовився, попросивши натомість зброю для захисту України від агресії Росії.

Союзники США та НАТО допомагали з озброєнням українських військових протитанковими ракетами Javelin та зенітними ракетами Stinger, які використали проти російських загарбників.