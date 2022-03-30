Обстріли мирних жителів та насильство: США визнали дії РФ в Україні воєнним злочином

Уряд США на підставі аналізу зібраних фактів визнав дії Росії в Україні воєнним злочином. Американський державний секретар Ентоні Блінкен наголосив, що ця позиція ґрунтується на ретельному аналізі доступної інформації з офіційних і розвідувальних джерел.

– Сьогодні я можу повідомити, що на основі наявної наразі інформації уряд США оцінює, що російська армія вчинила воєнні злочини в Україні. Наша оцінка ґрунтується на ретельному аналізі доступної інформації з державних та розвідувальних джерел. Уряд США відслідковуватиме повідомлення про військові злочини та ділитиметься зібраною інформацією з союзниками, партнерами та міжнародними установами.

В уряді США наголосили, що з початком повномасштабної війни президент Росії Володимир Путін спричинив невпинне насильство, смерть та руйнування на всій території України.

– Численні достовірні повідомлення про напади на цивільне населення та інші звірства. Російські війська знищили багатоквартирні будинки, школи, лікарні, критично важливу інфраструктуру, цивільний транспорт, торгові центри та машини швидкої допомоги, внаслідок чого тисячі невинних мирних жителів були вбитими або пораненими.

Блінкен наголосив, що чимало обстріляних російськими військами об’єктів ідентифікували як ті, що використовують мирні жителі. Серед них – пологовий будинок і театр у Маріуполі.