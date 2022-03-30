У парламенті Канади підтримали рішення щодо запровадження безвізового режиму для українців.

Про це повідомляє сайт парламенту Канади.

Так, парламентарі закликають уряд Канади підтримати українців та переконатися, що він готовий до розгляду імміграційних заяв у терміновому порядку.

Також депутати закликають запровадити безвізовий режим для поїздок з України до Канади, зокрема, шляхом швидкої видачі електронного дозволу на в’їзд (eTA).

Це рішення було прийнято на засіданні постійного комітету парламенту Канади та передано на розгляд уряду країни.

Раніше повідомлялося, що Канада, в якій проживає велика українська діаспора, дозволила українцям та їхнім найближчим родичам будь-якої національності залишатись проживати в країні до трьох років.

Крім того, уряд країни вирішив запровадити нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка у відповідь на його причетність до воєнного вторгнення РФ на територію суверенної України.