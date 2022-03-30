Президент України Володимир Зеленський виступив через відеозв’язок перед парламентом Норвегії 30 березня 2022 року.

Зеленський розпочав виступ, зазначивши, що сьогодні вже 35-й день повномасштабного вторгнення Росії на територію України, а російські війська пішли у наступ з трьох напрямків.

— Підступність російських дій на морі заслуговує окремої уваги. Це одна з найбільших загроз міжнародній безпеці з усіх, які виникали після Другої світової війни. Українські порти на Чорному та Азовському морях заблоковані Росією з першого дня їхнього вторгнення. Близько сотні кораблів не можуть вийти в Середземне море. Деякі судна були просто захоплені – це піратство.

Зеленський наголосив, що росіяни замінували море, а тепер їхні міни дрейфують морем, створюючи небезпеку. Він зазначив, що якщо, не дай Бог, одну з російських мін не знешкодити, вона може принести лихо.

— Тоді Росія знову скаже, як завжди, що це нібито не вона. Як говорила неодноразово, коли вбивала у Європі критиків російської влади, або збила у небі над Донбасом малайзійський Boeing.

Президент підкреслив, що війна зараз не обмежується лише кордонами України, адже жодна держава з часів Другої світової та нацистів не створювала такої загрози мореплавству, як Росія.

Зеленський попросив Норвегію надати пересувні зенітно-ракетні комплекси та протикорабельні ракети Гарпун.

— Свобода має бути озброєна не гірше тиранії… Я хочу назвати чітко, що нам потрібно. Зокрема, протикорабельне озброєння – ракети Гарпун, а також протиповітряні системи NASAMS. Крім цього, ми потребуємо засобів ураження бронетехніки, артилерійських систем.

Він пообіцяв, що це озброєння буде використано тільки для захисту “нашої свободи і вашої свободи”.