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Свобода має бути озброєна не гірше тиранії: виступ Зеленського перед парламентом Норвегії

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступив через відеозв’язок перед парламентом Норвегії 30 березня 2022 року.

Зеленський розпочав виступ, зазначивши, що сьогодні вже 35-й день повномасштабного вторгнення Росії на територію України, а російські війська пішли у наступ з трьох напрямків.

— Підступність російських дій на морі заслуговує окремої уваги. Це одна з найбільших загроз міжнародній безпеці з усіх, які виникали після Другої світової війни.

Українські порти на Чорному та Азовському морях заблоковані Росією з першого дня їхнього вторгнення. Близько сотні кораблів не можуть вийти в Середземне море. Деякі судна були просто захоплені – це піратство.

Зеленський наголосив, що росіяни замінували море, а тепер їхні міни дрейфують морем, створюючи небезпеку. Він зазначив, що якщо, не дай Бог, одну з російських мін не знешкодити, вона може принести лихо.

— Тоді Росія знову скаже, як завжди, що це нібито не вона. Як говорила неодноразово, коли вбивала у Європі критиків російської влади, або збила у небі над Донбасом малайзійський Boeing.

Президент підкреслив, що війна зараз не обмежується лише кордонами України, адже жодна держава з часів Другої світової та нацистів не створювала такої загрози мореплавству, як Росія.

Зеленський попросив Норвегію надати пересувні зенітно-ракетні комплекси та протикорабельні ракети Гарпун.

— Свобода має бути озброєна не гірше тиранії… Я хочу назвати чітко, що нам потрібно. Зокрема, протикорабельне озброєння – ракети Гарпун, а також протиповітряні системи NASAMS. Крім цього, ми потребуємо засобів ураження бронетехніки, артилерійських систем.

Він пообіцяв, що це озброєння буде використано тільки для захисту “нашої свободи і вашої свободи”.

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Фото: Офіс президента

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