У Білому домі назвали умову для переговорів Байдена та Путіна

Президент США Джо Байден може погодитися на перемовини з очільником РФ Володимиром Путіним у разі виконання чітких умов.

Про це під час брифінгу повідомила директор із комунікацій Білого дому Кейт Бідінгфілд.

За її словами, раніше президент Сполучених Штатів вже досить чітко пояснював, що все залежатиме від того, про що хоче говорити президент Путін.

– Я не маю наміру називати передумови для розмови між президентом Байденом та президентом Путіним. Однак додам, що президент Байден дуже чітко визначав, що обов’язково має бути відчутною деескалація з боку Росії та справжня відданість дипломатії, – сказала Кейт Бідінгфілд.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден мав намір зустрітися з очільником РФ Володимиром Путіним після перемовин державного секретаря США Ентоні Блінкена з міністром МЗС Росії Сергієм Лавровим, які були заплановані на 24 лютого.

Тоді повідомлялося, що зустріч відбудеться за умови, якщо не станеться повномасштабного вторгнення до України.

Однак після того, як 21 лютого Росія визнала “ДНР” та “ЛНР” , Ентоні Блінкен скасував зустріч із Сергієм Лавровим, тому що такий крок РФ свідчив про те, що вторгнення починається.

А вже 24 лютого, у день запланованої зустрічі держсекретаря США та міністра закордонних справ Росії, Володимир Путін віддав наказ про початок війни в України.

30 березня почалася 35-та доба повномасштабної війни в Україні.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: White House