Україна веде перемовини про постачання газу із Норвегії на наступний опалювальний сезон. Йдеться про 5 млрд кубометрів газу.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу перед парламентом Норвегії Спортингом.

— Ви є одним із найбільш відповідальних постачальників енергоресурсів у світі. І ви такими є. У всьому світі довіра до Норвегії завжди була і, я впевнений, буде на максимумі. Це різко контрастує з тим, як поводить себе Росія при постачанні енергоресурсів.

Саме ви можете зробити визначальний внесок в енергетичну безпеку Європи, забезпечуючи необхідний ресурс як для держав Євросоюзу, так і для України. Ми вже почали діалог щодо постачання в Україну близько 5 млрд кубометрів газу на наступний опалювальний сезон, – наголосив президент.