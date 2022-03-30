Заступник радника президента США з нацбезпеки поїде до Індії обговорити війну РФ проти України

Заступник радника президента США Джо Байдена з національної безпеки з економіки Даліп Сінгх поїде до Нью-Делі та зустрінеться з індійськими чиновниками, щоб обговорити війну Росії проти України.

Про це повідомив Білий дім. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також планує відвідати Індію – одну з найбільших країн, що купує російські товари.

Нью-Делі закликав до негайного припинення вогню в Україні, але відмовився відверто засуджувати дії Москви. Індія утрималася від голосування за численні резолюції ООН щодо війни.

– Сінгх тісно консультуватиметься з колегами щодо наслідків невиправданої війни Росії проти України та пом’якшення впливу на світову економіку, – йдеться у заяві Білого дому.

Минулого тижня Байден заявив, що Індія намагається збалансувати свої зв’язки з Росією та західними країнами, але, на відміну від США, Японії, Австралії та інших держав, не запровадила санкції проти РФ за невиправдану агресію проти України.