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Франція та Німеччина не купуватимуть газ Росії в рублях, попри новий указ Путіна

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Франція та Німеччина не купуватимуть газ Росії в рублях, попри новий указ Путіна

Німеччина та Франція відмовилися платити Росії за газ у рублях, оскільки це порушення контрактів, а такий маневр з боку РФ – це шантаж.

Під час прес-конференції міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що він ще не бачив нового указу, підписаного президентом Володимиром Путіним, який зобов’язує платити за газ у рублях, але зазначив: Німеччина готова до всіх сценаріїв, зокрема до припинення постачання російського газу до Європи.

Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що Франція та Німеччина відкинули вимогу Росії.

Вимога про виплату у рублях

Минулого тижня Володимир Путін заявив, що Москва прийматиме лише рублі як оплату за постачання газу до “недружніх країн”, зокрема країн Євросоюзу.

Проте спочатку країни Великої сімки погодили спільну відмову за вимогу Росії платити за експорт газу РФ у рублях. А згодом і в Європейському Союзі відкинули вимогу РФ.

31 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ про оплату російського газу в рублях “недружніми країнами”. Недружніми країнами в Росії називають тих, хто ввів проти них санкції. В указі йдеться, що покупці газу мають відкрити рахунки в російських банках, а у разі відмови контракти на постачання будуть розірвані.

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Джерело: Reuters

Фото: Depositphotos, Getty Images

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