На двох літаках ВКС Росії, що на початку березня порушили повітряний простір Швеції, були встановлені ядерні снаряди.

Про це повідомив телеканал TV4 з посиланням на джерела.

Інцидент мав місце 2 березня. Тоді чотири військові літаки Росії, з яких два бомбардувальники Су-24 та два винищувачі Су-27, порушили повітряний простір Швеції.

За даними військових Швеції, авіація РФ з’явилася біля острова Готланд і пробула там недовго.

Інших деталей тоді не повідомлялося.

За даними телеканалу, літаки РФ провели у шведському небі близько хвилини, а в районі Готланду їх зустріли шведські винищувачі JAS 39 Gripen та сфотографували.

Як зазначає шведський телеканал, саме за допомогою цих знімків було підтверджено наявність ядерної зброї у бомбардувальників.

Офіційно цю інформацію шведські військові не коментували.

Військовий експерт Стефан Рінг заявив, що дії РФ мали стати сигналом для Швеції. Таким чином у Кремлі хотіли продемонструвати, що мають ядерну зброю і готові її застосувати, вважає фахівець.

У збройних силах Швеції не підтвердили наявність ядерної зброї на борту літаків, що порушили кордон, хоча зазначили, що повітряного простору командувач ВПС країни Карл Йохан Едстрем назвав “свідомою дією”.

– На тлі ситуації ми дуже серйозно ставимося до інциденту. Це непрофесійні та безвідповідальні дії з боку Росії. Це дуже серйозно, – сказав командувач ВПС Швеції.

З боку Кремля реакцій також не було.

Подібні новини також можуть збільшити кількість прихильників вступу Швеції до НАТО, що стало активніше обговорюватися в країні через військові дії в Україні.

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Джерело: TV4

Фото: Скріншот з відео