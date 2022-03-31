На двох літаках ВКС Росії, що на початку березня порушили повітряний простір Швеції, були встановлені ядерні снаряди.
Про це повідомив телеканал TV4 з посиланням на джерела.
Інцидент мав місце 2 березня. Тоді чотири військові літаки Росії, з яких два бомбардувальники Су-24 та два винищувачі Су-27, порушили повітряний простір Швеції.
За даними військових Швеції, авіація РФ з’явилася біля острова Готланд і пробула там недовго.
Інших деталей тоді не повідомлялося.
За даними телеканалу, літаки РФ провели у шведському небі близько хвилини, а в районі Готланду їх зустріли шведські винищувачі JAS 39 Gripen та сфотографували.
Як зазначає шведський телеканал, саме за допомогою цих знімків було підтверджено наявність ядерної зброї у бомбардувальників.
Офіційно цю інформацію шведські військові не коментували.
Військовий експерт Стефан Рінг заявив, що дії РФ мали стати сигналом для Швеції. Таким чином у Кремлі хотіли продемонструвати, що мають ядерну зброю і готові її застосувати, вважає фахівець.
У збройних силах Швеції не підтвердили наявність ядерної зброї на борту літаків, що порушили кордон, хоча зазначили, що повітряного простору командувач ВПС країни Карл Йохан Едстрем назвав “свідомою дією”.
– На тлі ситуації ми дуже серйозно ставимося до інциденту. Це непрофесійні та безвідповідальні дії з боку Росії. Це дуже серйозно, – сказав командувач ВПС Швеції.
З боку Кремля реакцій також не було.
Подібні новини також можуть збільшити кількість прихильників вступу Швеції до НАТО, що стало активніше обговорюватися в країні через військові дії в Україні.
Джерело: TV4
Фото: Скріншот з відео