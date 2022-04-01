Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 36 день війни
Вбили Вбили
148 дітей
Поранили Поранили
>232 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 179 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Путін все більше ізолюється та карає своїх радників – Байден

Ілля Нежигай редактор стрічки
Джо Байден

Президент Росії Володимир Путін самоізолюється та карає – звільняє або поміщає під домашній арешт – деяких своїх радників.

Про це заявив Президент Сполучених Штатів Джо Байден, додавши, що США не мають вагомих доказів, щоб стверджувати це з упевненістю.

Джо Байдена запитали, як сильно дезінформують російського президента його радники.

– Це відкрите питання. Є багато припущень, але, схоже, він – я не говорю це з упевненістю – схоже, він самоізолюється, і є деякі ознаки того, що він звільнив чи помістив під домашній арешт деяких своїх радників, – сказав президент США.

Він додав, що не хоче надавати цьому занадто великого значення наразі, тому США не мають вагомих доказів цього.

Читайте
Якщо РФ серйозно ставиться до своїх заяв про деескалацію, то відведе війська – Пентагон

Раніше на цьому тижні представники уряду США висловили впевненість в оцінці розвідки, яка вказує на те, що Володимира Путіна ввели в оману військові радники щодо успішності дій російських військових у ході війни, яка триває вже понад місяць.

Джо Байден також зазначив, що він скептично ставиться до того, що Володимир Путін виведе усі свої сили з околиць української столиці Києва.

– Поки що немає чітких доказів того, що він виводить усі свої сили з Києва (ймовірно, мається на увазі Київська область, – Ред), – сказав Байден.

Він додав, що американська влада має свідчення того, що Володимир Путін посилює свої війська на Донбасі.

– Залежно від того, як ви ставитеся до Путіна, я налаштований дещо скептично, – додав президент США.

Глава Білого дому також вважає, що російські війська виводяться з Київської області, щоб просунутися на Південь України.

Джо Байден, однак, додав, що є докази, що Володимир Путін “зміцнює” свої сили на Донбасі.

Раніше у Пентагоні заявили, що на сході України перебуває близько тисячі бойовиків із російської приватної військової компанії Вагнер.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка