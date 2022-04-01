Президент Росії Володимир Путін самоізолюється та карає – звільняє або поміщає під домашній арешт – деяких своїх радників.

Про це заявив Президент Сполучених Штатів Джо Байден, додавши, що США не мають вагомих доказів, щоб стверджувати це з упевненістю.

Джо Байдена запитали, як сильно дезінформують російського президента його радники.

– Це відкрите питання. Є багато припущень, але, схоже, він – я не говорю це з упевненістю – схоже, він самоізолюється, і є деякі ознаки того, що він звільнив чи помістив під домашній арешт деяких своїх радників, – сказав президент США.

Він додав, що не хоче надавати цьому занадто великого значення наразі, тому США не мають вагомих доказів цього.

Раніше на цьому тижні представники уряду США висловили впевненість в оцінці розвідки, яка вказує на те, що Володимира Путіна ввели в оману військові радники щодо успішності дій російських військових у ході війни, яка триває вже понад місяць.

Джо Байден також зазначив, що він скептично ставиться до того, що Володимир Путін виведе усі свої сили з околиць української столиці Києва.

– Поки що немає чітких доказів того, що він виводить усі свої сили з Києва (ймовірно, мається на увазі Київська область, – Ред), – сказав Байден.

Він додав, що американська влада має свідчення того, що Володимир Путін посилює свої війська на Донбасі.

– Залежно від того, як ви ставитеся до Путіна, я налаштований дещо скептично, – додав президент США.

Глава Білого дому також вважає, що російські війська виводяться з Київської області, щоб просунутися на Південь України.

Джо Байден, однак, додав, що є докази, що Володимир Путін “зміцнює” свої сили на Донбасі.

Раніше у Пентагоні заявили, що на сході України перебуває близько тисячі бойовиків із російської приватної військової компанії Вагнер.