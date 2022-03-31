Глава РФ Володимир Путін наразі не бажає припиняти воєнні дії в Україні та проводити переговори з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це поінформував сьогодні прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі за підсумками переговорів із господарем Кремля.

Драгі дав пресконференцію для журналістів, яка, серед іншого, стосувалася й ситуації довкола України. Прем’єр Італії, зокрема, розповів про свою вчорашню телефонну розмову з Путіним.

За словами Драгі, коли він запитав у господаря Кремля про можливість припинення бойових дій в Україні, той заявив, що для цього ще “не дозріли умови”.

– Я розпочав телефонну розмову з розмови про мир. Я запитав, коли буде припинення вогню, хоча б тимчасове, але президент Путін заявив, що умови ще не дозріли, – розповів Драгі.

Що стосується переговорів із Володимиром Зеленським, Путін заявив, що для цього “ще не настав” час.

– Я висловив переконання, що для вирішення певних важливих питань була б необхідна зустріч із президентом Зеленським, який також від початку війни закликає Путіна до розмови. Відповідь Путіна полягала в тому, що час ще не настав і учасникам переговорів потрібно їх продовжувати, – зазначив італійський прем’єр.

За словами Драгі, під час телефонної розмови Путін висловив думку, що в переговорах між Україною та РФ спостерігаються “невеликі кроки вперед”, а також що “позиції двох сторін з різних питань трохи зблизилися”. Прем’єр Італії уточнив, що дуже обережно ставиться до подібних заяв, оскільки довіряти можна лише фактам.

– Ми всі хочемо бачити проблиск світла. Санкції працюють, миру можна досягти, якщо Україна буде захищатися, інакше вона не досягне миру… Проблема в тому, чи хоче миру Росія. Поки що факти свідчать про те, що такого бажання не було. Тільки оборона України сповільнила вторгнення і, можливо, призведе до мирного процесу, – наголосив Драгі.

Він також поінформував, що Італія може опинитися серед країн-гарантів виконання можливої угоди між Україною та РФ.

– Позитивним моментом є те, що як Україна, так і РФ просили, щоб Італія була гарантом виконання положень можливої угоди між ними, – заявив італійський прем’єр.

Він додав, що про точний зміст цих гарантій ще рано говорити, адже все буде залежати від результату переговорів між Україною та РФ.

Як повідомляється на офіційному сайті уряду Італії, під час розмови з господарем Кремля Маріо Драгі підтвердив готовність “сприяти процесу мирного врегулювання”, але “за умови чітких ознак деескалації з боку РФ”.

Як відомо, 29 березня українська делегація на переговорах з російською стороною в Стамбулі (Туреччина) представила офіційні пропозиції щодо нової системи гарантій безпеки для України.

Йдеться про підписання міжнародного договору про гарантії безпеки для України. Київ хоче бачити серед гарантів Італію та ряд інших країн.

Джерело: Sky TG24, Rai News, La Repubblica, ANSA, сайт уряду Італії