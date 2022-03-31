Швеція виділить понад $1 млрд на розміщення українських біженців

Швеція виділить у весняному бюджеті 1,05 млрд шведських крон ($1,1 млрд) на житло та інші витрати для українських біженців.

Про це заявив міністр фінансів Мікаель Дамберг. У четвер, 31 березня, Дамберг та міністр інтеграції та міграції Андерс Ігеман провели пресконференцію, щоб подати бюджетні новини у зв’язку з прийомом біженців з України.

Ігеман оголосив, що уряд підготує новий закон, який дасть Шведській міграційній раді можливість зобов’язувати муніципалітети забезпечувати житлом людей, які підпадають під дію Директиви про масових біженців.

– Ми не повернемося до 2015 року, коли одні муніципалітети взяли на себе відповідальність, а інші – ні, – заявив міністр.

Крім цього, уряд планує стимулювати українців виходити на роботу. Збільшення виплат соціальної допомоги не планується. Станом на сьогодні, близько 26 тис. українців звернулися за захистом у Швеції.

Раніше прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон заявила про необхідність уникнути повторення кризи з біженцями, подібної до 2015 року. Тоді притулок у Швеції шукали понад 156 тис. осіб.

Джерело: Svenska Dagbladet