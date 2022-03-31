Спецслужби РФ готують антиукраїнські активні заходи в Берліні – Центр оборонних реформ

Російські спецслужби готують проведення антиукраїнських активних заходів під час запланованої 3 квітня демонстрації у Берліні зі знищенням українських та нацистських символів з метою створення картинки для російської пропаганди. У межах заходів спецслужби РФ розглядають можливість застосування насильства.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співпраці Україна-НАТО, Олександр Данилюк.

– За інформацією української розвідки, російськими спецслужбами планується в цю неділю проведення антиукраїнських активних заходів у Берліні. Відповідно до планів організаторів, 3 квітня 2022 року групою агентів впливу російських спецслужб у Берліні має бути проведена демонстрація, під час якої мають знищуватися українські та нацистські символи на фоні меморіалів радянським солдатам, – заявив він.

– Метою акції є створення відеоматеріалів, що в подальшому будуть використовуватись російською пропагандою. Акція має бути синхронізована з аналогічною акцією в РФ. Ймовірними місцями проведення акції є меморіальні комплекси Трептов-Парк та Тіргартен, де раніше на знак солідарності з Україною пам’ятники були прикрашені українськими прапорами, – наголосив керівник Центру оборонних реформ.

– Враховуючи протиправний характер цих заходів, ризики для громадської безпеки та використання їх для пропаганди агресивної війни, що є міжнародним злочином, просимо правоохоронні органи ФРН унеможливити цю провокацію, – підсумував Олександр Данилюк.

Нагадаємо, 29 березня країни ЄС оголосили про надсилання великої групи дипломатів РФ. Слідом за Нідерландами російських дипломатів, запідозрених у шпигунській діяльності, оголосили персонами нон-грата ще три країни — Бельгія, Ірландія та Чехія. Раніше про висилку дипломатів оголосила Північна Македонія.