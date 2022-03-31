США планує випускати 1 млн барелів нафти на день

США розглядають можливість випускати мільйон барелів нафти на день.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість випуску близько 1 млн барелів нафти на день зі стратегічних запасів країни.

1 нафтовий барель – це близько 159 літрів нафти.

Така кількість нафти буде вироблена впродовж декількох місяців. Роблять це, аби знизити ціни на бензин, які підскочили з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Агентство Bloomberg повідомляє, що загальний обсяг випущеної нафти може скласти 180 млн барелів.