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США планує випускати 1 млн барелів нафти на день

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
США планує випускати 1 млн барелів нафти на день

США розглядають можливість випускати мільйон барелів нафти на день.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість випуску близько 1 млн барелів нафти на день зі стратегічних запасів країни.

1 нафтовий барель – це близько 159 літрів нафти. 

Така кількість нафти буде вироблена впродовж декількох місяців. Роблять це, аби знизити ціни на бензин, які підскочили з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Агентство Bloomberg повідомляє, що загальний обсяг випущеної нафти може скласти 180 млн барелів.

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Джерело: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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