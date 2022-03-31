У Варшаві стартував набір до білоруського полку Погоня: що про нього відомо

Білоруські добровольці, які воюють в Україні проти російських загарбників, почали формувати новий полк під назвою Погоня. Білоруський бізнесмен і доброволець Вадим Прокоп’єв розповів в ефірі телемарафону про організацію полку.
— Погоня – тому що це старий воєнний білоруський символ. Полк – бо у нас є тисячі добровольців, які чекають у Варшаві можливості приєднатися до нас. Також у нас вже є навчально-тренувальні бази, де ми можемо формувати.
Поки ми дуже малий підрозділ, але з урахуванням того, скільки охочих та з урахуванням того, що ми обирали назву на виріст. Найкраще нам здалося називатися полк Погоня. Я вважаю, що білорусів буде багато, – розповів Прокоп’єв.
Він зауважив, що якщо усі білоруси потраплять у Погоню, пройдуть навчання та потраплять у ЗСУ, то вони будуть за розмірами не менше ніж полк.
Прокоп’єв зазначив, що вони підписують контракти у межах Інтернаціонального легіону.
— Охочих білорусів дуже багато, їх було багато й до призову, з майдану два тижні тому, який я зробив. І записалася велика кількість охочих.
Він розповів, що зараз це трішки більше 1 тис. білорусів, але це без проведення рекламної кампанії. Наразі вони готуються та тренуються.
Охочі приєднатися до полку Погоня білоруси можуть це зробити у рекрутинговому центрі полку у Варшаві під назвою By force. Подати заявку до полку можна також через чат-бот: @Byforce_bot.
Наприкінці лютого президент Володимир Зеленський оголосив про створення Інтернаціонального легіону територіальної оборони України та закликав іноземних громадян вступати до його лав.
Фото: Vadim Prokopiev