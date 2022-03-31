Влада Словаччини заявила, що висилає 35 російських дипломатів на підставі інформації, наданої спецслужбами.

Про це повідомив речник міністерства закордонних справ Словаччини Юрай Томага.

– Ми шкодуємо, що після попередніх висилок російських дипломатів в останні кілька років російська дипломатична місія не виявила інтересу до нормальної роботи у Словаччині, – додав він.

Раніше цього місяця Словаччина, яка є членом Європейського союзу, вже надіслала трьох російських дипломатів за шпигунство.

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер висловив своє невдоволення у пості на Facebook, під назвою “Dasvidania”, або прощай російською.

– Мій уряд не потерпить, щоб росіяни у Словаччині під дипломатичним прикриттям вели масову шпигунську діяльність, розбещували наших громадян, розповсюджували дезінформацію та поляризували наше суспільство, – написав він.

Цей крок відбувся через день після того, як країни ЄС – Бельгія, Нідерланди, Ірландія та Чехія – оголосили про висилку десятків російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві.

Інші країни, включаючи США та Польщу, раніше також вислали російських дипломатів.

Джерело: МЗС Словаччини

Фото: МЗС Словаччини