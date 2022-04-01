Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 36 день війни
Вбили Вбили
148 дітей
Поранили Поранили
>232 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 179 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Велика Британія відмовилась платити рублями за російський газ

Ілля Нежигай редактор стрічки
газпром

Велика Британія не прийме вимоги президента Росії Володимира Путіна платити за російський газ у рублях.

Про це заявив речник прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Він заявив, що міністр енергетики Великої Британії Квазі Квартенг дав зрозуміти, що “це не те, що Велика Британія розглядатиме”.

Раніше президент Росії Володимир Путін оголосив, що відповідно до нещодавно підписаного указу про торгівлю природним газом з “недружніми країнами”, компанії повинні будуть відкрити рублеві рахунки в російських банках, і платежі повинні надходити з цих рахунків.

Велика Британія вивчить вплив цього заходу на європейський ринок, додав речник.

Міністри економіки Франції та Німеччини вже відмовилися платити за газ у рублях, заявивши, що вони віддані існуючим домовленостям з Росією про проведення платежів за постачання російського газу лише у євро.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка