Велика Британія не прийме вимоги президента Росії Володимира Путіна платити за російський газ у рублях.

Про це заявив речник прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Він заявив, що міністр енергетики Великої Британії Квазі Квартенг дав зрозуміти, що “це не те, що Велика Британія розглядатиме”.

Раніше президент Росії Володимир Путін оголосив, що відповідно до нещодавно підписаного указу про торгівлю природним газом з “недружніми країнами”, компанії повинні будуть відкрити рублеві рахунки в російських банках, і платежі повинні надходити з цих рахунків.

Велика Британія вивчить вплив цього заходу на європейський ринок, додав речник.

Міністри економіки Франції та Німеччини вже відмовилися платити за газ у рублях, заявивши, що вони віддані існуючим домовленостям з Росією про проведення платежів за постачання російського газу лише у євро.