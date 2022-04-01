Білий дім не бачить передумов для переговорів Байдена з Путіним

Президент США Джо Байден не планує переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки така розмова передбачає серйозну деескалацію з боку Росії в Україні.

Про це розповів директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд. За її словами, будь-яке відновлення дипломатії на такому рівні вимагатиме від росіян значних кроків для демонстрації серйозної деескалації.

– Ми ясно зазначили, президент Байден вказав на необхідність відчутної розрядки з боку Росії та чіткої, істинної прихильності дипломатії до того, як президент провів би таку розмову, – каже вона.

Також Бедінгфілд розповіла, що у США є докази того, що вторгнення Росії в Україну стало “стратегічною катастрофою”. Росія зіткнеться з подальшими санкціями у зв’язку з її вторгненням в Україну.

– Сам Путін заявив, що ці санкції призвели до безпрецедентних витрат для російської економіки, і наша роль полягає в тому, щоб продовжувати зміцнювати Україну на полі бою, – зазначила директор.

Найближчими днями США додадуть 120 організацій з Росії та Білорусі до свого списку санкцій, які спрямовані проти оборонного, аерокосмічного та морського секторів.

Це призведе до того, що кількість російських і білоруських партій, доданих до списку, перевищить 200 з початку вторгнення в Україну.