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Пентагон не впевнений в існуванні колони РФ, яка прямувала до Києва

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Пентагон не впевнений в існуванні колони РФ, яка прямувала до Києва

Пентагон заявив, що не знає, де на даний момент російська колона військової техніки, що наближалася до Києва і чи існує вона досі.

За попередніми повідомленнями Пентагону, колона прямувала в бік Києва та розтягнулася на понад 60 км.

– Це було давно. Вони так і не виконали своє завдання, – зауважив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

Він зазначив, що колона застопорилася, не поповнювалась та докладала мало зусиль для штурму столиці, ще до того як Москва оголосила про плани передислокації військ.

– Ми не думаємо, що вони належним чином спланували матеріально-технічне забезпечення та підтримання сили такого розміру на місцях у бойових умовах, – зауважив Кірбі.

Кірбі додав, що це також заслуга українських військових, їх опору та бойової кмітливості.

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Джерело: CNN

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