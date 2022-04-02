Санкції США проти РФ розширюватимуться: Кулеба провів телефонну розмову із Блінкеном

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Америка продовжує підтримувати офіційний Київ у війні з російським агресором.

Про це голова українського МЗС заявив ввечері 1 квітня на своїй сторінці у Twitter.

– Розмовляв із Ентоні Блінкеном на тему подальших кроків щодо економічного та військового зміцнення України, щоб ми могли продовжити ефективну відсіч подальшим атакам Росії. Дякуємо США за вже надану підтримку. Подальші удари по економіці, фінансовій системі та торгівлі Росії наступають, – написав Дмитро Кулеба.

Водночас на своїй сторінці у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про те, що мав телефонну розмову із главою МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

Він написав, що американо-британська координація дій щодо стримування війни Путіна з Україною триває, а підтримку Україні та її народу висловлює ціла Європа.