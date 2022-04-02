Британія увела санкції проти Газпромбанку: в Shell думають, як тепер платити за газ

Велика Британія наклала санкції на російський Газпромбанк, що може викликати проблеми у транснаціональної корпорації Shell, яка планує сплатити постачання російського газу у квітні, коли у Кремлі вимагають здійснення виплат виключно у російських рублях.

Про це із посиланням на джерела повідомляє Bloomberg.

Корпорація Shell має щонайменше два довгострокові контракти з Росією, але рішення керівництва РФ про виплату в рублях ставить під питання приблизно 1,5% річного експорту російського Газпрому ключовим іноземним клієнтам.

– Щоб продовжувати отримувати російський природний газ, усім європейським покупцям тепер необхідно мати два рахунки у Газпромбанку, один у рублях, інший в іноземній валюті, причому конвертацію має робити російський банк. Це неможливо для Shell, оскільки кредитор, що належить Газпрому, у березні потрапив під санкції Великої Британії як відповідь за вторгнення в Україну, – пише видання.

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У Shell пообіцяли здійснити “поетапну відмову” від закупівель російських нафтопродуктів, трубопровідного газу та ЗПГ, але корпорація продовжить отримувати деякі поставки за довгостроковими контрактами до закінчення терміну їхньої дії.

Так, наприклад, компанія має 20-річну угоду з експортним підрозділом “Газпрому” на отримання 1,2 мільярда кубометрів газу на рік до 2031 року з поставкою до Німеччини. Інший контракт з Газпромом був підписаний у 2009 році, що передбачає щорічне постачання газу трубопроводами в обсязі близько 1,4 мільярда кубометрів до 2028 року.

В усіх угодах відсутня вимога оплати рублях.

Як пише агентство, Газпром знає про потенційні проблеми з оплатою Shell і шукає шляхи їх вирішення.

– Російська енергетична компанія не очікує, що перехід на рублі стане серйозною проблемою у її відносинах з більшістю європейських клієнтів, – повідомило одне з джерел Bloomberg.

У пресслужбі Shell заявили, що “уважно стежать за ситуацією”, відмовившись від додаткових коментарів щодо можливих проблем із переказом грошей Газпрому.

Низка чиновників Євросоюзу вважають, що нові правила оплати, ймовірно, не вплинуть на російські поставки на континент, оскільки покупці, як і раніше, можуть переводити гроші в доларах або євро, залежно від своїх контрактів.

Як зазначив для видання один німецький чиновник, питання полягає в тому, чи підриває указ російського президента санкції, які були узгоджені на рівні ЄС.

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