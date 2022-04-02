Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 38 день війни
Вбили Вбили
158 дітей
Поранили Поранили
>254 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 179 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Через війну в Україні: США прогнозують зростання цін на продукти харчування в світі

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Через війну в Україні: США прогнозують зростання цін на продукти харчування в світі

Сполучені Штати припускають, що через війну в Україні можуть зрости не лише ціни на газ, а й на продукти харчування в світі.

Про це, коментуючи слова президента США Джо Байдена, повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

– Президент розмірковує так: ціна на газ зросла приблизно на долар чи й навіть більше відтоді, як очільник РФ Володимир Путін почав стягувати війська до кордону. Про це говорили й світові економісти, а не лише адміністрація Байдена. І це лише фактичні дані щодо того, наскільки зросла ціна на газ.

На ринки в усьому світі впливає і брак виробництва в Україні через війну. І ми знаємо, що це може вплинути на вартість продуктів харчування в світі, – сказала Джен Псакі.

Нагадаємо, що тисячі жертв серед мирних жителів, вимушене переселення мільйонів українців, руйнування об’єктів критичної інфраструктури та зростання цін на їжу та паливо підштовхнуло генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша ініціювати укладення угоди про гуманітарне перемир’я між Україною та Росією.

Антоніу Гутерреш сподівається, що угода допоможе впоратися з наслідками війни, зокрема, загрозою виникнення голоду в багатьох країнах, які через глобальну пандемію витрачають значні кошти на подолання кризи.

У міністерстві аграрної політики та продовольства вже заявили, що, попри війну, Україна зможе прогодувати себе, тоді як десятки країн світу спіткає голод через блокаду українських портів Росією.

Зауважимо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 38-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: White House

Фото: Getty Images

Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка