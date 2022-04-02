Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 38 день війни
Вбили Вбили
158 дітей
Поранили Поранили
>254 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 179 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

МЗС Молдови не підтвердило мобілізацію російських військ у Придністров’ї

Юля Захарченко редакторка стрічки
Прапор Молдови

У Міністерстві закордонних справ Молдови заявили, що зараз немає інформації щодо мобілізації російських військ у Придністровському регіоні, йдеться у заяві відомства.

У МЗС Молдови наголосили, що місцева влада продовжуватиме моніторити ситуацію, щоб захистити своїх мирних жителів.

– Зараз немає інформації, яка б підтверджувала мобілізацію військ у Придністровському регіоні. Влада продовжить моніторинг та обмін інформацією з партнерами, щоб забезпечити безпеку наших громадян, – наголосили у МЗС Молдови.

Перед цим у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що загарбники почали залучати підрозділи російських військ у Придністров’ї для провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною.

За даними Генштабу, ворожа армія могла готуватися до наступу та бойових дій проти нашої держави.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук наголосив, що український регіон готовий до відсічі та оборони від російських військ.

Читайте
До Румунії та Молдови без черг: яка ситуація на пунктах пропуску

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка