МЗС Молдови не підтвердило мобілізацію російських військ у Придністров’ї

У Міністерстві закордонних справ Молдови заявили, що зараз немає інформації щодо мобілізації російських військ у Придністровському регіоні, йдеться у заяві відомства.

У МЗС Молдови наголосили, що місцева влада продовжуватиме моніторити ситуацію, щоб захистити своїх мирних жителів.

At this moment, there is no information to confirm the mobilisation of troops in the Transnistrian region.

The authorities will continue to monitor and exchange information with our partners in order to ensure the security of our citizens.

— ???????? MFA Moldova (@MoldovaMFA) April 2, 2022