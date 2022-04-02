МЗС Молдови не підтвердило мобілізацію російських військ у Придністров’ї

У Міністерстві закордонних справ Молдови заявили, що зараз немає інформації щодо мобілізації російських військ у Придністровському регіоні, йдеться у заяві відомства.

У МЗС Молдови наголосили, що місцева влада продовжуватиме моніторити ситуацію, щоб захистити своїх мирних жителів.

At this moment, there is no information to confirm the mobilisation of troops in the Transnistrian region. The authorities will continue to monitor and exchange information with our partners in order to ensure the security of our citizens. — ???????? MFA Moldova (@MoldovaMFA) April 2, 2022

– Зараз немає інформації, яка б підтверджувала мобілізацію військ у Придністровському регіоні. Влада продовжить моніторинг та обмін інформацією з партнерами, щоб забезпечити безпеку наших громадян, – наголосили у МЗС Молдови.

Перед цим у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що загарбники почали залучати підрозділи російських військ у Придністров’ї для провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною.

За даними Генштабу, ворожа армія могла готуватися до наступу та бойових дій проти нашої держави.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук наголосив, що український регіон готовий до відсічі та оборони від російських військ.