Путін і Росія є агресорами – Білий дім про пожежу на нафтобазі в Бєлгороді

Сполучені Штати не мають права коментувати заяви Російської Федерації про нібито причетність України до пожежі на нафтобазі в російському Бєлгороді 1 квітня.

– Україна не робила жодних заяв чи підтверджень цих повідомлень Кремля. Зазначу, що війну розпочав президент Путін. Жорстоку війну, під час якої російські війська бомбардують міста по всій Україні та вчиняють жахливі акти насильства, – сказала під час брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі.

Прес-секретар відзначила відважну боротьбу народу України проти неспровокованої російської жорстокості.

– Тут є один агресор – президент Путін та російські військові під його керівництвом, – наголосила Джен Псакі.

Речниця Білого дому не виявила бажання коментувати запитання журналістів щодо загальної позиції США щодо потенційних майбутніх атак України на російську землю.

– Враховуючи, що Сполучені Штати так само, як і Україна, не підтвердили та не прокоментували звіти Кремля, я не маю наміру вдаватися до гіпотетичних прогнозів щодо майбутнього. Я ще раз повторю, що це загарбницька війна очільника РФ Володимира Путіна, через яку мільйони людей залишилися без житла. Це він атакував мирних жителів та лікарні по всій Україні. Ми знаємо, хто є агресором – це президент Путін та Росія. До того ж, я не маю жодних коментарів щодо військової тактики, – сказала Джен Псакі.

Нагадаємо, що 1 квітня сталася масштабна пожежа на нафтобазі в Бєлгороді.

ЗМІ повідомили про займання восьми резервуарів із паливом об’ємом 2 тис. куб. м кожен та загрозу розповсюдження вогню ще на вісім.

Російська сторона звинуватила в займанні Україну. Речник очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ця надзвичайна ситуація не сприятиме переговорам.

Секретар РНБО Олексій Данілов поцікавився у відповідь на ці закиди, чи сприяють переговорам вбивства дітей та жінок російською армією, та припустив, що до вибухів на нафтобазі в Бєлгороді можуть бути причетні місцеві жителі.

У Міноборони Великої Британії також відреагували на ситуацію та зауважили, що ймовірна втрата запасів палива стане додатковим навантаженням на і так розтягнуті логістичні ланцюжки Росії та ускладнить постачання російських військ, що оточили Харків.

Зауважимо, що це не перший такий випадок у Бєлгороді. 30 березня на військових складах поблизу міста пролунала серія вибухів. У РФ заявили, що причиною цього став людський фактор.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 38-му добу.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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