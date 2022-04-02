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Розконсервування американських нафтових запасів: як це вплине на світовий ринок

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Нафта

Президент Джо Байден повідомив, що 30 країн домовились направити на світовий ринок додаткові обсяги нафти, заради зниження цін на паливо.

Відповідне рішення зменшить прибуток нафтодоларів у Росії, які країна-агресор витрачає на ведення війни з Україною.

Про усі деталі даного рішення розповіла журналістка Голосу Америки Катерина Лісунова в ефірі телемарафону.

За словами Лісунової, аналітики прогнозують, що в першу чергу, це рішення вплине на зниження цін на пальне в США, які дуже зросли від початку війни в Україні.

Байден зауважив, що ще 30 держав погодились вивільнити стратегічний запас нафти зі своїх резервів, аби вплинути на ціни. Президент США не уточнив, які саме країни погодились це зробити.

– Варто зауважити, що це вивільнення стратегічних запасів нафти в США називають найбільшим за історію створення цього стратегічного запасу, – зазначила Катерина Лісунова.

Планується, що це вивільнення триватиме протягом шести місяців, до осені.

В рамках стратегічного плану вирівняння цін і зменшення вплину РФ на енергетичному ринку, Байден оголосив про збільшення вироблення нафти у США.

– Але Байден також зауважив, що це є короткострокова реакція на останні події, на російську агресію. В подальшому, він буде притримуватися своєї політики, яку оголошував під час передвиборчої компанії – це зелена енергетика, – каже Лісунова.

Журналістка також зазначила, що у Конгресі США продовжують розробляти санкції проти Росію і одним з важливих важелів впливу буде посилення військового постачання для України.

Лісунова також зазначила, що США та інші західні країни поки не поспішають давати нові гарантії для безпеки України.

– На це є дві причини. По-перше, самі США заявляють, що вони не особливо довіряють РФ у переговорному процесі з Україною і будь-які речі, на які погодиться Росія, вони піддають сумніву. Бо усі заяви, які робила Росії за останні 8 років суперечили з діями РФ.

І друга причина – все ще небажання Заходу вступати у відкритий конфлікт з РФ. На цьому продовжують наголошувати посадовці Західних держав, безпосередньо і США, – каже Лісунова.

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Фото: Depositphotos

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