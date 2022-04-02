Розконсервування американських нафтових запасів: як це вплине на світовий ринок

Президент Джо Байден повідомив, що 30 країн домовились направити на світовий ринок додаткові обсяги нафти, заради зниження цін на паливо.

Відповідне рішення зменшить прибуток нафтодоларів у Росії, які країна-агресор витрачає на ведення війни з Україною.

Про усі деталі даного рішення розповіла журналістка Голосу Америки Катерина Лісунова в ефірі телемарафону.

За словами Лісунової, аналітики прогнозують, що в першу чергу, це рішення вплине на зниження цін на пальне в США, які дуже зросли від початку війни в Україні.

Байден зауважив, що ще 30 держав погодились вивільнити стратегічний запас нафти зі своїх резервів, аби вплинути на ціни. Президент США не уточнив, які саме країни погодились це зробити.

– Варто зауважити, що це вивільнення стратегічних запасів нафти в США називають найбільшим за історію створення цього стратегічного запасу, – зазначила Катерина Лісунова.

Планується, що це вивільнення триватиме протягом шести місяців, до осені.

В рамках стратегічного плану вирівняння цін і зменшення вплину РФ на енергетичному ринку, Байден оголосив про збільшення вироблення нафти у США.

– Але Байден також зауважив, що це є короткострокова реакція на останні події, на російську агресію. В подальшому, він буде притримуватися своєї політики, яку оголошував під час передвиборчої компанії – це зелена енергетика, – каже Лісунова.

Журналістка також зазначила, що у Конгресі США продовжують розробляти санкції проти Росію і одним з важливих важелів впливу буде посилення військового постачання для України.

Лісунова також зазначила, що США та інші західні країни поки не поспішають давати нові гарантії для безпеки України.