Війна в Україні неабияк вплине на туризм в країнах Близького Сходу

Повномасштабна війна Росії проти України неабияк впливає на Близький Схід, точніше на туристичну індустрію у цих країнах.

Дубай, Каїр, Стамбул та інші міста Близького Сходу регулярно входили у топи найпопулярніших туристичних місць.

Але війна вплинула не лише на енергетичні та продовольчі ринки, а й на шалену інфляцію по всьому світу, яка зачіпає і туристичну індустрію.

За даними Euromonitor International, крах російського та українського туризму зменшить дохід на $6,9 млрд у 2022 році. Деякі країни Близького Сходу неабияк постраждають від цього.

Згідно зі звітом Colliers International, у 2019 році українські поїздки до Єгипту зросли на 49% в порівнянні з попереднім роком, що зробило українців другими за кількістю відвідувачів Близького Сходу після Німеччини.

Але цьогоріч ситуація зміниться. Зараз міністерство туризму Єгипту намагається залучити відвідувачів з інших країн.

– Це велика проблема, але ми намагаємося вижити, – сказала заступниця міністра туризму Єгипту Гадо Шалабі.

У свою чергу Туреччина сподівалася підняти економіку цього року завдяки відновленню туристичної індустрії, але війна та санкції проти РФ загрожують зменшити дохід від туризму на $34,5 млрд.

– Росія є найважливішою країною для туристичного ринком, Україна також займає третє чи четверте місце, – сказав президент Асоціації професійних готельних менеджерів у Туреччині Улкай Атмака.

Деякі країни сподіваються, що до літа війна закінчиться і це допоможе хоч якось врятувати туристичну галузь у країнах Близького Сходу.