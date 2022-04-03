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Факти / Світ / Світові новини

Грузія не запроваджуватиме економічні санкції проти Росії – прем’єр

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі

Грузія не запроваджуватиме економічні санкції проти Росії у зв’язку з повномасштабною війною на території України. Про це заявив прем’єр-міністр Іраклій Гарібашвілі.

За його словами, санкції проти РФ суперечать національним інтересам Грузії.

– Ще раз хочу пояснити. Введення економічних санкцій з боку Грузії щодо Росії не буде. Ми, наша команда, виходимо з національних інтересів нашої країни, інтересів нашого народу, – сказав Гарібашвілі.

Він додав, що протягом останніх 30 років на території Грузії військові конфлікти відбувалися тричі. Гарібашвілі вважає, що для того, щоб не повторювати помилок, необхідно виявляти велику обережність.

– Наша політика орієнтована на мир. Ми хочемо миру, стабільності та розвитку. Це потрібне сьогодні нашій країні, війна нікому не потрібна. Будь-який правитель-патріот повинен робити все, щоб уникнути війни, – додав прем’єр-міністр.

Варто зазначити, що позиція президента Грузії Саломе Зурабішвілі відрізняється від позиції прем’єра.

Цього тижня в інтерв’ю CNN глава держави заявила, що Грузія бере участь у всіх міжнародних фінансових санкціях, запроваджених Заходом проти Росії через війну в Україні.

Раніше Грузії все ж довелося встановити низку обмежень у сфері банків та фінансів. Зокрема, через санкції грузинське відділення банку ВТБ позбавили права на обслуговування фізичних осіб, позичальників та депозитаріїв.

Роздрібний кредитний та депозитний портфелі було передано Базисбанку, а портфель обслуговування юридичних осіб – Ліберті банку. Також в Грузії призупинено операції картами VISA і Mastercard, випущеними російськими банками. А місцевим фінансовим організаціям заборонено користуватися російською платіжною системою Мир.

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