Продавці морського палива перестали обслуговувати судна під російським прапором у великих європейських центрах, включаючи Іспанію та Мальту.

Як пише Reuters із посиланням на п’ять джерел у зазначеній галузі, знайомих із ситуацією, це стало ще одним ударом по російському експорту.

Втрата доступу до пунктів дозаправки в Середземному морі створює серйозні логістичні проблеми для російських нафтових танкерів, що прямують з портів Балтії до Азії, а також викликає побоювання щодо безпеки, оскільки вони можуть застрягти в морі з легкозаймистими вантажами, кажуть джерела в судноплавстві.

Припинення послуг із заправки викликано безліччю факторів, включаючи те, що джерела назвали “самосанкціонуванням”, коли компанії намагаються випередити наступну хвилю заходів, відмовляючись укладати контракти з російськими організаціями.

Проблеми з платежами через банківські обмеження також посилили складнощі з угодами з постачання морського палива, яке зазвичай оцінюється та оплачується у доларах США.

Одне з джерел повідомило, що судна під російським прапором не можуть отримати морське паливо на Мальті, британській заморській території Гібралтар або в сусідньому Альхесірасі в Іспанії – всіх основних зонах дозаправки у Середземному морі.

– Кілька танкерів були змушені здійснити більш тривалу подорож, щоб заправитися в інших країнах після того, як європейські порти відмовилися надати паливо, – повідомило джерело видання, знайоме з пересуванням одного з танкерів.

Урядовець з Мальти заявив, що країна не дозволяє судам під російським прапором заходити до своїх портів.

Представник міністерства транспорту та торговельного флоту Іспанії сказав, що “можливо, деякі постачальники вживають цих заходів самостійно”.

Представник уряду Гібралтару заявив, що портова влада відхилятиме запити на входження усіх суден, що належать або керуються будь-ким, пов’язаним з цією країною, навіть не для заправки, відповідно до правил Великої Британії. Речник уряду сказав, що, як і у Великій Британії, іноземні судна з російськими вантажами не будуть цим зачіпатись.

Морський сектор Росії вже зіткнувся зі згортанням інших послуг, включаючи сертифікацію судів провідними іноземними постачальниками, що життєво важливо для доступу в порти та отримання страховки, догляд судноплавних компаній та призупинення виробниками суднових двигунів навчання роботі на їхньому обладнанні.

За словами джерел у судноплавній галузі, враховуючи складність світової морської торгівлі, було незрозуміло, як російські компанії зможуть працювати в умовах відмови від численних послуг.

Данський постачальник суднового палива та судновласник Monjasa заявив, що він призупинив “торгівлю та постачання з суднами під російським прапором, зареєстрованими в Росії компаніями, а також компаніями та особами, які мають зв’язки або афілійовані з російськими власниками” з 25 лютого, через день після початку вторгнення Росії в Україну.

Данська компанія Bunker Holding заявила, що припинила всі поставки до російських портів з початку березня, додавши, що група та дочірні компанії, включаючи Dan-Bunkering, також “припинили укладати нові зобов’язання з російськими контрагентами”.

– Ми усвідомлюємо проблеми, які це рішення про припинення торгівлі з російськими контрагентами створює для клієнтів та контрагентів в іншому світі, але з урахуванням жахливої ​​ситуації в Україні ми маємо діяти швидко та рішуче проти Росії, – йдеться у заяві Bunker Holding.

Гібралтарський постачальник бункерів Peninsula, який активно працює у Середземномор’ї та інших місцях, у своєму повідомленні в LinkedIn заявив, що “не веде справи з російськими судами, портами, компаніями – власними або мажоритарними – постачальниками та фінансовими установами”.

Раніше цього місяця Великобританія оголосила про запровадження санкцій щодо найбільшої російської судноплавної компанії “Совкомфлот”.

Поки заборона на захід російських суден у порти ЄС ще обговорюється, російські експортери нафти та продуктів вже зіштовхнулися з проблемами під час укладання фрахтів на судна та страхування, кажуть джерела у судноплавстві.