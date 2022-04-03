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Скільки українців має бути вбито та зґвалтовано: посол України відповів Бербок

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Бундестаг

Посол України у Німеччині Андрій Мельник гостро відреагував на дискусії у німецьких коаліційних колах на тлі можливого посилення санкцій проти Росії.

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок у соціальній мережі Twitter опублікувала твіт, де заявила, що фото з Бучі – нестерпні. Бербок додала, що усі винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Пані дипломат наголосила, що Німеччина посилить санкції проти Росії та ще більше підтримуватиме Україну.

Український дипломат перепостив допис голови МЗС Німеччини, з різкою критикою.

— А тепер скажемо прямо: для того, щоб світлофорний уряд (чинна німецька коаліція, – Ред.) нарешті наважився хоч трохи надалі чинити тиск на Росію та посилити подальші санкції (включаючи газове та нафтове ембарго?), треба знову вбити сотні мирних громадян України, а жінок знову зґвалтувати. Зрозуміло,- пише він.

Таким чином український посол відреагував на скандальну заяву міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера, який висловився проти запровадження ембарго на російські енергоносії.

Раніше Мельник розповів, що після повномасштабного вторгнення РФ Лінднер заявив йому в Берліні, що Україні залишилось “всього декілька годин”, тому виступив проти поставок зброї Києву та відключення РФ від SWIFT.

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Фото: Depositphotos

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