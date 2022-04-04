Президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи звірства російських військ в місті Буча (Київська область), заявив про необхідність нового пакету санкцій проти РФ. За словами політика, вони повинні бути націлені проти російської нафти та вугілля.

Таку заяву Макрон сьогодні зробив в ефірі французької радіостанції France Inter.

– Те, що сталося в Бучі, вимагає нового набору санкцій, і це повинні бути дуже чіткі заходи. Тож ми будемо координувати свої дії з нашими європейськими партнерами, зокрема з Німеччиною, в найближчі дні, – наголосив Макрон.

Він уточнив, що нові санкції Євросоюзу повинні стосуватися російських вугілля та нафти, а також окремих осіб.

Макрон зазначив, що факти масових убивств мирних людей у Бучі та інших населених пунктах України свідчать про скоєння військових злочинів Росією, відповідальність за які несе армія РФ.

– Є дуже чіткі ознаки воєнних злочинів в Україні. Це російська армія була в Бучі… Ті, хто стояв біля витоків цих злочинів, повинні будуть відповідати за них, – заявив французький лідер.

Макрон повідомив про готовність Франції допомогти владі України в розслідуванні цих злочинів.

Згадав французький лідер і про ситуацію в Маріуполі, який блокують та постійно обстрілюють російські загарбники.

– Те, що відбувається, зокрема, в Маріуполі, ми повинні дати сигнал, що є наша колективна гідність і наші цінності, які ми захищаємо, – заявив Макрон.

Напередодні президент Франції у своєму Twitter-акаунті наголосив, що за злочини в Бучі доведеться відповідати російській владі.

– Кадри, які доходять до нас з Бучі, звільненого містечка під Києвом, нестерпні. На вулицях сотні вбитих мирних жителів. Моє співчуття постраждалим, моя солідарність з українцями. Відповісти за ці злочини доведеться російській владі, – написав Макрон.

Як відомо, днями українські захисники звільнили місто Буча (Київська область) від російських загарбників. Після цього світ облетіли шокуючі кадри звірств, які протягом тижнів вчиняла армія РФ проти мирних українців: зґвалтовані і вбиті жінки та діти, вбиті представники місцевого самоуправління, діти, жінки, чоловіки та літні люди. У багатьох із жертв російських воєнних злочинців були зв’язані руки та сліди катувань.

Воєнні злочини РФ у Бучі та інших українських містах стануть предметом розгляду Ради безпеки ООН 5 квітня.

Крім того, Україна закликає місії Міжнародного кримінального суду та міжнародних організацій якнайшвидше приїхати до Бучі та інших звільнених від путінських військ населених пунктів Київської області, щоб задокументувати докази воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

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Джерело: Le Figaro