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Джонсон: Підлі напади РФ на жителів Бучі та Ірпеня – докази військового злочину Путіна

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Борис Джонсон

Підлі напади Росії на не винних мирних жителів в Ірпені і Бучі є ще одним доказом того, що Путін і його армія скоюють військові злочини в Україні.

Про це прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив у своєму Twitter.

Джон також додав, що ніяке заперечення або дезінформація з боку Кремля не можуть приховати те, що ми всі знаємо правду.

– Путін у відчаї, його вторгнення провалюється, а рішучість України ще ніколи не була сильнішою, – написав прем’єр-міністр.

Джон написав, що зробить усе, що в його силах аби “заморити голодом” військову машину Путіна.

– Ми посилюємо наші санкції і військову підтримку, а також посилюємо наш пакет гуманітарної підтримки, щоб допомогти нужденним на місцях, – повідомив Джонсон.

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Фото: Depositphotos

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